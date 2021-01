Conseillère commerciale motivée disposant de 19 ans d'expérience dans LA VENTE. Je suis appréciée pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant d'augmenter mon C.A et la satisfaction de la clientèle. Ingénieuse et organisée, j'ai su prouver mes capacités lors de mes différentes expériences Professionnelles