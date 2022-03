Emmanuelle PROVOST

Action Catholique des Enfants



Etre soi – même

L’ACE encourage les enfants de 6 à 15 ans à entretenir et développer leur unicité tout en découvrant les valeurs communes, l’identité et les capacités d’un groupe dans lequel il est nécessaire que chacun écoute et respecte l’autre.



Donner son avis

Le mouvement considère que chacun est capable d’émettre un avis aussi chacune des paroles est respectée. Les enfants développent ainsi leurs capacités à débattre, à argumenter mais aussi à respecter un point de vue différent du leur. Ils font l’apprentissage de la démocratie.



Etre acteur

Le mouvement permet aux enfants de donner le meilleur d’eux-mêmes en favorisant le développement de leurs capacités. Ils découvrent également qu’ils peuvent mettre leurs talents au service de tous. Ils deviennent ainsi des acteurs engagés et responsables dans leur vie et dans la société.





