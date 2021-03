En cours de reconversion, j'ai fais l'acquisition d'un corps de ferme afin de me lancer dans l'éco tourisme.



Auparavant créatrice et gérante du Studio Vibrations, école de danses du Monde, j'espère pouvoir créer un lieu de bouillon de cultures !



Je n'abandonne pas la danse puisque je suis toujours danseuse et chorégraphe du spectacle Djoullanare de la mer", création de théâtre dansé produite par la Compagnie Raqs Alam.