Emmanuelle RONAT

Diplômée en économie et gestion et en comptabilité, j’ai exercé à différents niveaux de responsabilité les fonctions de comptable, responsable comptable et contrôleur de gestion. J’ai ainsi travaillé sur tout le cycle financier, de la préparation du budget, à la liasse fiscale, ainsi que la traduction comptable d’opérations exceptionnelles telle que les fusions, les apports partiel d’actif, et au reporting ; dans les domaines de l’énergie, des télécoms, de l’automobile, du luxe, de l’agro-alimentaire, de la pharmacie, de l’immobilier professionnel et dans le milieu associatif.



J’aime encadrer, animer, orienter les équipes comptables notamment lors de transformations ou de nouveau projet structurant.



Pour m’aider dans ces métiers, je me suis toujours approprié des outils présents dans l’entreprise et ai également joué mon rôle de conseil pour préconiser la mise en œuvre de nouveaux outils sur les technologies les plus récentes.



Je présente les dossiers de manière simple et claire et j’apprécie les relations bienveillantes tant avec les équipes et que les clients internes et externes.



Mes compétences :

Cost Accounting

Budgets & Budgeting

US GAAP

Cash Management

Statutory Accounts

Consolidations

Sarbanes-Oxley

Comptabilité Management

Fixed Assets

International Financial Reporting

Project Management

Reconciliations

SAP

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Tableau

Normes comptables internationales IAS/IFRS