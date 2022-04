Depuis le 2 Juillet 2018, la Comtesse Emmanuelle Vidal Simoës de Fonseca a été nommée Ministre de la Culture.

Presidente de la Maison des Arts Douta Seck.

Femme de Lettres

EL COBRA –PROMOTION PARIS - Golden Art Cie- K.EM.K Editions



Emmanuelle Vidal Simoës de Fonseca (alias Manow Bale), fille du grand comédien dramatique Douta SECK et de la Cts M-L Vidal de Fonseca, est une Artiste Française (née en 1955 à Paris, dans une noble dynastie d’Artistes). Ses origines, du Brésil, au Sénégal jusqu’aux Indes). Elle a eut des grands succès discographiques durant les années 75/85’s en tant que chanteuse, chorégraphe et auteur :

http://fr.akamusic.com/manowdefonseca

ETUDES, PRIX ET HONNEURS :

Emmanuelle a débuté dans la récitation à l’âge de 4 ans. Elle a étudié les Lettres et les Langues à la Sorbonne.. C’est une Artiste Polyvalente, faisant aussi la mise en scène et les costumes.

- Prix de Récitation au Théâtre du Chatelet (1960) ; rôles divers dans les émissions télévisées de sa mère (productrice et auteur) à l’O.R.T.F.

- Prix de la » Plus Jeune Artiste de Musique Pop& Folk Song » à Versailles (1966 ; elle créée ainsi son premier groupe de musiciens)

- DEUG de Littérature Moderne et Classique plus Langues (1976 : latin, espagnol et anglais

- Diplôme de Chant Lyrique (1977), voix de mezzo-soprano-dramatique, elle obtient ce prix des mains de Mm Renée Darcoeur de l’Opéra de PARIS, après 12 ans d’études. Manow chante ; « La Tosca », « Madame Butterfly », « « La Norma » etc…

- Chorégraphe dans l’Académie de Victor UPSHAW (1978).

- Elle continue le piano, la composition, l’harmonie et le contre-point avec MM Denise Pépin à la Salle Pleyel.. elle parle et enseigne 8 langues ; français, anglais, italien, espagnol ,linga, swahili, Néerlandais et allemand.

- Disque d’Or et de Platine avec les chansons ; « Brasilia Carnaval », « Ritmo Tropical », « From East to West, « High Fly », « Différence » etc…

- Disque d’Or avec L’album ; « Galaxy »(1982)

- Disque d’Or avec : « Smile »(1985)

- Prix de la Société des Gens de Lettres de France(1998)

- Chevalier de l’Ordre de Malte

- Chevalier de la Rose Croix

- Chevalier des Arts et Lettres (2001)

- Prix à la Carrière (Trieste, 2003)

- Prix de la ville de Riccione (2004)

- 2 diplômes d’état (Paris XII en 206-2008) en Gestion de Cabinet Socio-Médical, dans le but d’ ouvrir un Centre pour les jeunes avec soutien social, médical, orientation, réinsertion, lutte contre l’illettrisme, enseignement des langues et des Arts( récitation, danse, chant poésie, théâtre et cinéma) en France et en Afrique.

- Emmanuelle ouvre sa société de management : « El Cobra Promotion Paris.

- 2008 : journaliste elle crée une rubrique animalière dans la revue Italienne « RIMINI DONNA »

- En août 2009 elle devient « Chargée de Mission » du C.M.D.P.( CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE.

- 2008 : Études et Stages auprès de l’ I.N.U.F.R. en conférences Internationales

- 2009/2010 : Devient Correspondante RIMINI DONNA, pour les activités et manifestations Artistiques Parisienne.

- 2010 : Chargée de Mission du C.M.D.P. / Marraine du C.M.R. et Présidente de la Commission artistique du C.M.R. Membre du F.O.R.A. UNESCO.

- 16 janvier 2010 : discours au Sénat

- 2/3/4/ avril : inauguration du Monument de la Renaissance à Dakar

- 17 mai : UNESCO

- 22 mai : rencontre avec le Président A.WADE du Sénégal

- 1 juin : discours à l’UNESCO

- FESMAN DAKAR du 10 au 31 décembre

- 2011 : Membre d’Honneur du R.A.P.E.C. de Mr John DOSSAVI

- 2012- : diverses Conférences au Sénat et Assemblée Nationale

-Best of " MANOW BALE

2013: Festival "Musique des 2 Rives & "Maison des Arts Douta SECK"

-Brazzaville FESPAM Hommage à Douta SECK............2018



Mes compétences :

Chanteuse

Musicologie

Attachée de Presse

Chorégraphe

Productrice

Ecrivain

Management

Editeur

Chef d'entreprise artistique

Culture