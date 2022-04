Emmanuelle VIGNAND

Je suis une personne dynamique, a l écoute des autres, motivée et patiente, j aime le contact avec les personnes qui en ont besoin,je suis ponctuelle.Etant maman de trois enfants je suis responsable et serieuse. J ai des compétences et une certaine expérience dans le domaine ou j ai exercée,j ai une véritable passion pour les enfants et souhaiterai concrétiser mon reve qui est de travaillée auprès d eux.



Mes compétences :

Cuisine

Décoration

Internet

Journalisme

Voyage