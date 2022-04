Passionnée par le web, je travaille aujourd'hui à y augmenter la visibilité des entreprises via ce que l'on nomme le SEO ou search engine optimization, à Liège ou dans toute autre région ou pays francophone.



Vous pouvez retrouver mes informations sur : https://emmanuelle-wiesemes.com/ ou encore : https://batchgeo.com/map/3dd51eaeb33d4de4b4dabd9e553b19f5



En 2020, une bonne présence digitale amène les internautes à découvrir votre société, à s'informer sur vos services et produits, à prendre contact avec vous et à profiter de vos actions spéciales.



Votre site, s'il est bien conçu et pertinent, apparaîtra dans les meilleurs résultats de recherche. Les algorithmes de recherche sont conçus pour faire apparaître des pages pertinentes et faisant autorité et pour offrir aux internautes une expérience de recherche efficace.



En optimisant votre site, vous aiderez vos pages à être bien placées dans les résultats de recherche. Plus votre site est pertinent pour une requête, plus vos pages ont une visibilité élevée. Et donc, plus votre site arrivera à attirer des clients potentiels vers votre entreprise.



La recherche de mots clés et la qualité du contenu sont des aspects capitaux du référencement naturel, tout comme l'explorabilité de votre site web pour les mobiles ou encore un netlinking performant.



Mais contrairement aux annonces de recherche payantes (SEA), vous ne pouvez pas payer les moteurs de recherche pour obtenir des positions de recherche organique élevées.



L'optimisation des moteurs de recherche est un élément fondamental du marketing numérique : aujourd'hui, les personnes effectuent des milliards de recherches chaque année pour trouver des détails sur des services et des produits.



Un meilleur classement dans les résultats de recherche et une plus grande visibilité que celle de vos concurrents aura un impact indéniable sur votre chiffre d'affaires !



