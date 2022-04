Emmanuelsegard21 SEGARD

Après une formation en agriculture(bac pro),en horticulture(BTS pépinière jardin espaces verts) et une évolution interne au sein du groupe Jardiland(Chef de rayon,Adjoint et Directeur),j'ai souhaité donné un nouvel élan dans ma carrière et je suis en cours de création d'entreprise dans le "Coaching Jardin".

Véritable passerelle entre la demande en jardinerie et celle faite auprès d'un paysagiste,ce nouveau métier apporte le conseil à domicile en aménagement extérieur.

A 46 ans,je vais pouvoir utiliser ma précieuse expérience auprès des particuliers et des entreprises et transmettre ma passion pour le végétal.

Création prévue au printemps!