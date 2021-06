Emna JEMMALI

Je suis consultant free lance essentiellement en marketing depuis 1993. J'ai effectué plusieurs actions de diagnostics stratégiques en marketing ( dont des actions de mises à niveau ) des actions de FAMEX ( diagnostic à l'export ) , ainsi que des actions PMI ( programme de modernisation industreille ) et PCAM, ainsi que le PMI ( programme de modernisation industrielle ) et ce , dans divers secteurs d'activite ( industrie et service ).



Je suis formatrice confirmée depuis 1993; agréée par une structure internationale pour divers thèmes : notamment la "formation de formateurs", et la communication persuasive.



Mes compétences :

Formation de formateurs

Management stratégique

accompagnement, coaching

consulting en marketing

content marketing

formation en marketing

Gestion de projet

Communication externe

Communication

Marketing stratégique

Marketing opérationnel