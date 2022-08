Ennouri AMINE

Curieux, Autonome ,Pasionné par les nouvelles technologie du web et de l'informatique.

Fasciné aussi par l'Infographie, toujours prêt pour défendre mes idées et se battre pour mon équipe.

Si vous me demandez : quelles sont mes ambitions professionnelles ?

je vous réponds : "Tout simplement, je cherche toujours à être de plus en plus agile dans ma vie professionnelle."

Spécialités : ASP.NET MVC, RAZOR,Entity Framework, SQL Server, C#, Angular JS 2, JQuery, SAGE Commercial, Crystal Reports, Visual Basic. En plus l'installation et la configuration d'un serveur IIS et du framework .NET pour l'hébergement d'un site web ASP.NET.



Mes compétences :

Cakephp

Joomla!

Symfony2

CSS

JavaScript/Ajax

Objective-c

PHP 5

Prestashop

Typo3

MySQL

Andoid

Zend studio

Java

SVN

Android SDK

Développement Android

Adobe Photoshop CS6

Notepad++

CMS Joomla

XHTML/CSS

Photoshop

ASP.NET