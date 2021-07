Enock ENOCK BULONZA

Garçon calme, très ambitieux, rigoureux et prêt à saisir les opportunités. En tant qu'afroptmiste,il accorde une place de choix au réseautage et à la recherche du savoir.



Passionné de la recherche scientifique et étudiant en Master en Communications Sociales, il oriente ses analyses et productions scientifiques dans la transformation du numérique et le management de nouveaux médias( Purplayer, les médias en mutation, Newsletter, Blog, Podcast...) Il projette faire le troisième cycle d'ici 2023.