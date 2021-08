Enola BOURGUIGNON

Bonjour, récemment diplômée d'un Master Méthode de Recherche en Environnement, Santé, Toxicologie, Ecotoxicologie (Bac + 5), je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi en tant qu'ingénieur prévention des risques professionnels ou en tant qu'ingénieur Hygiène, Sécurité, Environnement.



Ces métiers sont pour moi une réelle motivation et un réel engagement. Je souhaite mettre mes qualités et compétences au service d'une entreprise dynamique, évolutive et engagée dans les démarches environnementales et de sécurité.



Je suis proactive, minutieuse, curieuse et dotée d'un réel sens de la communication. Je suis disponible dans l'immédiat. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter !