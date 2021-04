Enola MONNET-ANDRE

Je travaille depuis près de 15 ans dans les métiers du marketing et de la communication, aussi bien en agence que dans des entreprises issues de secteurs d'activités très différents.

Jai donc pu acquérir une grande amplitude de compétences en marketing, communication, et en management, nécessaires pour mener à bien les nombreux challenges et défis relevés toutes ces années.

Jaime tout particulièrement utiliser toutes les facettes des métiers de la communication et du marketing, de nature curieuse et enthousiaste c'est avec un vif intérêt que j'en suis les évolutions.