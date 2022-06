Enzo GOBBO

Titulaire d'un BTS QIAB (qualité dans les Industries Alimentaires et les Biotechnologies) j'ai choisi de poursuivre par une licence professionnelle Bio-Industries et Biotechnologie, Gestion des Risques Toxiques (en alternance) afin d'approfondir mes connaissances en gestion des risques et me permettre d'exercer au mieux mon futur métier.