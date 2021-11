Enzo LAUNAY (LAUNAY)

ADECCO pour CLAAS TRACTOR

01/2018 07/2019

Montage faisceau et prise

Pose Cabine

Règle de sécurité-Conformité et port des EPI

CRIT Le Mans pour Renault S.AS Exploitant Industriel

08-2015 11-2015

Montage déquipements industriels ou dexploitation

Contrôle de conformité des pièces

Règle de sécurité-Conformité et port des EPI



CHRONOPOST

05/2015 08/2015

Chargement et déchargement de produits

ACTUAL Le Mans pour CARREFOUR MARKET Employé

Rue de la Paix, 72190 Coulaines

03/2015 04/2015

Inventaire- compte et scanne de produit

Utilisation de transpalette manuel



ACTUAL Le Mans pour MPACK

08-2014 01-2015

Conditionnement des produits

Mise en forme et contrôle qualité des produits

Règle de sécurité-Conformité et port des EPI

ACTUAL Le Mans pour, LEROY MERLIN Employé

02-2014 04-2014

Inventaire- compte et scanne de produit