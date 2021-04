Enzo MARCATO

Actuellement en première année du DUT information communication de Rodez. Dans ce cadre d'étude j'étudie la communication, le marketing, le graphisme, le droit et bien d'autres matières que propose le DUT info-com.



En parallèle de mes études je suis passionné par la musique notamment et en grande partie le Rap et les musiques urbaines.



Je suis une personne dynamique, altruiste, curieuse, j'aime le travail d'équipe et je suis également particulièrement à l'écoute qui est pour moi la vertu de la compréhension.