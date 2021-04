équipe MESAVA

Nous sommes psychologues cliniciennes et recevons tous les publics dans nos cabinets, en plus d'intervenir auprès des professionnels dans la formation continue, les analyses de la pratique, les supervisions, et les cellules psychologiques en Isère.



Nous avons travaillé à l'Ecole des Parents et des Educateurs de l'Isère pendant plusieurs années avant sa fermeture en mars 2015. Soucieuses de continuer de proposer les services que nous proposions auparavant, nous poursuivons notre mission aujourd'hui à titre de professionnels en libéral.



N'hésitez pas à nous contacter pour que nous étudiions ensemble votre projet.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Thérapie individuelle

Analyse des pratiques

Thérapie de groupe

Conférencier