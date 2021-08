D'un profil atypique et éclectique je suis ouvert à un large éventail de propositions

Mon expérience et les compétences acquises durant les différents postes occupés m'ont permis de m'adapter avec succès à plusieurs environnements professionnels en tant que salarié ainsi qu'à la tête de mon entreprise.

Sérieux dans tout ce que j'entreprend , j'ai comme objectif d'apporter mes connaissances et mes aptitudes à une entreprise qui saura me faire confiance