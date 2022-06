Eric BEAUVOIS

Faire intervenir 13 experts aux fortes expériences complémentaires pour développer votre entreprise et son CA, telle est la mission que s’est fixée La Thébaïde Vade-Mecum.



Nos champs d’intervention



La Thébaïde Vade-Mecum accompagne les dirigeants à relever les défis suivants :



- Développement de l’entreprise au travers d’un Changement d’échelle,

- Accélération de l’entreprise par adaptation de ses produits/ services/ modèle économique aux évolutions des marchés et des usages,

- Structuration et financement de l’entreprise en phase de croissance rapide



Nos experts



Issus de grandes entreprises ou de PME /PMI, nos 13 experts ont exercé entre 15 et 20 ans à des postes de dirigeant, de responsable de services dans 11 fonctions (Stratégie, Finance, RH, DSI, Achat, ….) et ont conduit les opérations de transformations nécessaires à la croissance des entreprises.



lls partagent aujourd’hui le même constat : Les entreprises françaises ont de formidables atouts mais les exploitent trop peu par manque de stratégie, d’expertises en interne ou de temps des collaborateurs.



Notre méthode



Nos experts ont construit une méthode spécifique permettant :



La réalisation d’un audit rapide identifiant les principaux leviers d’actions propres à votre entreprise,



Un accompagnement sûr mesure par des experts du domaine, au juste temps, au juste prix.



Vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :

bjcdvt@gmail.com

0782996608



