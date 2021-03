Je suis docteur en physique nucléaire théorique des hautes énergies, spécialisé dans l étude de la physique des quarks via le modèle de Polyakov, Nambu et Jona-Lasinio (PNJL).



http://orcid.org/0000-0001-7526-0382



Quelques uns de mes écrits :



Color superconductivity in the Nambu Jona-Lasinio model complemented by a Polyakov loop, Eur. Phys. J. A (2017) 53: 137 [35 pages sur deux colonnes]

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2017-12317-3

arXiv:1606.02672 http://arxiv.org/abs/1606.02672



Hadronization within a NambuJona-Lasinio model with a Polyakov loop

Eric Blanquier, 2014 35 pages sur 2 colonnes.

Published in Phys. Rev. C 89, 065204

http://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.89.065204

http://www.univ-tlse3.fr/1403708603857/1/fiche___actualite/&RH=rub03



Thèse de Doctorat :

Le modèle de Polyakov, Nambu, Jona-Lasinio et ses applications pour décrire les particules sub-nucléaires.

http://thesesups.ups-tlse.fr/2119/

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01099258

http://arxiv.org/abs/1510.07736



Cross sections in the PolyakovNambuJona-Lasinio model: study of reactions involving quarks, antiquarks, mesons, diquarks and baryons

Eric Blanquier, 2012. 49 pp.

Published in J. Phys. G 39 (2012) 105003

http://iopscience.iop.org/0954-3899/39/10/105003



Standard particles in the SU(3) Nambu-Jona-Lasinio model and the Polyakov-NJL model.

Eric Blanquier, 2011. 50 pp.

Published in J. Phys. G 38 (2011) 105003

http://iopscience.iop.org/0954-3899/38/10/105003



Critical opacity: A Possible explanation of the fast thermalisation times seen in RHIC experiments.

Apr 2004. 7 pp.

Published in Phys.Rev.Lett. 95 (2005) 052001

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.95.052001



Mes compétences :

Matlab

Physique

Chimie

Modélisation numérique

C, C++, C#, JAVA

Mathématiques