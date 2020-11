PROFIL COMPLET ET RÉSEAU DE 25 000 contacts sur :



https://www.linkedin.com/in/ericbontransword/



J'anime le groupe AAA-ActivAction-TRANSWORD-T.E.E.T, parmi les 7 leaders de la traduction professionnelle en France, implanté à Marseille, Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse et revendiquant un demi-siècle de présence sur le marché. Je suis ancien enseignant secondaire et supérieur, auteur de dictionnaires, moi-même traducteur et interprète de conférences, expert près la Cour d'Appel.



Mes compétences :

Conseil

Traduction

Translation

Rédaction

Communication

Marketing

Traduction technique

Technical translation

Traduction juridique

Management

Interprétariat