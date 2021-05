Eric BONHOMME

Fort de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine de l’expertise comptable, de l’audit, de la gestion, de l’administration sociale, j'ai le plaisir d'animer et de diriger depuis 2001 une équipe de 22 collaborateurs.

En charge de la gestion du groupe, soit une vingtaine de filiales Françaises et étrangères regroupant environ 20 agences en France et 20 agences à l’étranger.

Pour un effectif total de 580 collaborateurs et environ 200Me de flux traités par an.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit

Gestion administrative

Comptabilité

Fiscalité

Finance

Management

Conseil