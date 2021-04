Bonjour à tous,

Je me nomme Eric Bonnardel

Je travaille au développement d'une équipe dans le domaine du développement de réseau social , depuis très longtemps ,et je suis conseiller en nutrition ,sport et bien etre

N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ,je reste à votre disposition.



Cordialement



Eric



Mes compétences :

Logistique

Organisation

Organisation logistique

Porte parole