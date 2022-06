Eric BONONI

Mon parcours est plutôt atypique mais me permet d'avoir un profil polyvalent donc adaptable aisément.

De formation Génie Thermique et Energie, j'ai pourtant débuté ma carrière dans le secteur Engineering composite pour l'aéronautique.



J'y ai pris goût puisque j'ai poursuivi dans cette direction avec plusieurs casquettes ( méthode, qualité, responsabilité de production) depuis maintenant près de 20 ans.

Aimant les nouveaux challenges et souhaitant dynamiser mon parcours professionnel, j'en suis arrivé à la réflexion puis à la volonté de trouver une nouvelle voie (une nouvelle page à écrire...) toujours avec un lien avec la technique mais dans un autre secteur que le composite "drapé".



Après une expérience enrichissante dans le secteur de la machine spéciale, je reviens à mon 1er domaine à savoir le process Aéronatique.

Toutefois, afin de découvrir de nouvelles expériences, ce n'est plus dans le process série que j'oeuvre mais dans le secteur de la maintenace et réparation tout appareil.