Eric BOURDON

Passionné d'ostéopathie je me perfectionne avec l'étude des pouls chinois appliquée au diagnostic structurel et fonctionnel tissulaire au sein de l' AERO ( association pour l'étude et la recherche en ostéopathie ) centrée à Toulouse et créée par Mr. Jean-claude Lafabrie.

Formé aux techniques somesthésiques de NIROMATHE ( semblable à l'acupuncture mais sans aiguilles ).

ainsi qu' à la méthode neurosensorielle BOWEN de reconnexion du système nerveux central avec le corps tout entier.

Formé par jean-pierre Margaritte à EUROPROMOSTEO pour le traitement viscéral synchronisé avec les vertèbres de la colonne.

Praticien de la technique viscérale enseignée par le chiropracteur américain Dejarnette: CMRT SOT et Temporo-Sphénoidal de tous les organes en relation avec les dorsales et les lombaires.

Tous ces outils ou grilles de lecture du corps sont nécessaires pour répondre à tout ce qui se présente.