Eric CAZENAVE

Bonjour



Dans le cadre d'une ouverture d'un centre d'entraînement et de remise en forme à ANTONY (92), Nous recherchons pour le mois de septembre, un coach sportif/préparateur physique ayant un goût prononcé pour l'enseignement et la pratique du Cross Training.



Statut souhaité : auto-entrepreneur



D'autre part, je recherche à constituer une équipe médicale professionnelle afin d'encadrer athlètes, futurs athlètes et autre profils intéressés par ce service.



Profil souhaité : podologue, préparateur mental, diététicien, analyste vidéo, kiné/osthéo etc....



L'idée est de créer un partenariat dans un premier temps pour se diriger ensuite vers un projet sport/santé/performance.



Contact :

Tél : 06 23 73 45 70

email : ericazenave@gmail.com



Sportivement



