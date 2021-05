Eric CHABAS

Issue dune formation de génie civil, jai développé mon expérience professionnelle dans les métiers des services généraux pour apporter une démarche de qualité aux utilisateurs et valoriser le patrimoine tertiaire.



Direct et organisé, rigoureux et autonome, ayant le sens de la discrétion et doué de capacité danalyse, je suis un manageur dynamique et opérationnel pour conduire une équipe dans une culture de résultat.



Mes compétences :

Achat

Communication

Environnement

Gestion qualité

Immobilier

Maintenance

Manageur

Property management

Qualité

Sécurité incendie & sûreté

Sureté

Gestion

Conseil

Gestion immobilière

Pédagogie

Achats