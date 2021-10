Eric CHARLIER (CHARLIER)

Pourquoi avoir un site web sur le bricolage ?





J'adore créer, bricoler et concevoir mes propres projets ! Depuis que je suis enfant, je bricole. Comme j'ai récemment emménagé dans une nouvelle maison, je bricole davantage.



Comme pour toutes les activités de bricolage, il y a beaucoup de "première fois" ! Dévisser, visser, percer, peindre, poncer et couper...



Ce sont les PREMIÈRES FOIS que l'on va essayer ou devoir faire quelque chose que l'on n'a jamais fait auparavant.



Souvent, je vais chercher des conseils de bricolage en ligne, demander l'avis de mon père ou de mon mari, puis demander l'avis des vendeurs des magasins de bricolage.



Ensuite, j'essaie, je tente, parfois je réussis du premier coup, d'autres fois il faut du temps pour trouver les bons gestes et la bonne technique.



C'est pour cela que j'ai créé ce blog ! : https://www.letandem.fr/



Ce blog est l'endroit où je partage ce qui suit :



J'ai une liste de tous les trucs, astuces et techniques qui m'ont aidé à atteindre mes objectifs.



Les techniques personnelles



Ce sont les idées que je vois à gauche et à droite.



Vous pouvez aussi apprendre de mes tutoriels et projets



Mes bonnes intentions



Mon opinion sur les produits que j'utilise



Ce que j'apprends, crée ou découvre ne doit pas m'appartenir, mais je veux le partager avec tous ceux qui sont intéressés.