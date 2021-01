éric CHEVAUCHÉ

Un parcourt atypique et formateur.

Ancien sportif de haut niveau, professeur de tennis pendant 10 ans (B.E.E.S 1°) .

Ensuite un passage par la GMS en tant qu' animateur et démonstrateur, puis une première affaire en tant que gérant d'un bar et de son équipe durant 4 ans. Les contacts dans ce milieu m'ont permis d'intégrer et de participer au développement France d'une grosse Brasserie étrangère durant 5 ans (production de 6 Millions d'hectolitres) en tant que responsable commercial.

Chef des ventes dans une autre Brasserie, toujours au contact de la clientèle et des collaborateurs, nous avons développé le portefeuille clients et prospects, intégrer une ligne produit en GMS, et un partenariat avec une franchise. le milieu de la boisson et de la distribution m'ont permis de passer au rôle d'accompagnateur dans la transmission d'entreprises, CHR tout au long des années. L'immobilier et l'immobilier d'entreprise étaient tout naturellement une suite logique, négociateur, puis responsable d'agence, et toujours avec une philosophie qui correspond tout à fait à notre état d'esprit et de franchise pour des cessions réussies.

Créateur et fondateur de Cesscomm avec 2 associés, nous sommes en recherche de nouveaux talents, dans le cadre du développement d'une société à taille humaine sur le territoire français.



