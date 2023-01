Eric COMPIN

Responsable commercial et marketing, j'ai suivi de nombreuses formations qui m'ont permis de m'adapter et d'évoluer en continu pour développer la filiale française d'un groupe américain, HARMAN INTERNATIONAL, qui m'avait, à la base, recruté comme commercial. Après plusieurs rachats et fusions, j'ai poursuivi dans le développement de la nouvelle entité, AUDIOPOLE (45 salariés, C.A. 15 M€).

Concernant mon profil, disponible, réactif, entreprenant et créatif, je sais faire preuve d’autonomie et d’initiative. Je dispose d’une solide expérience en communication. Mon sens du relationnel et du management est excellent.



Mes compétences :

Management des ventes

Négociation

Stratégie de communication

Prospection

Evénementiels et salons

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Leadership

Formation professionnelle