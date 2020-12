Eric D'OLCE (DE LA LANDE D'OLCE)

-Industriel - Vaste expérience dans les secteurs Bois-Papiers, Industrie Alimentaire et Textiles Industriels.

-Vécu international à plusieurs postes de direction générale en France, en Australie, en Norvège et au Brésil.

-Solide expérience en management de sites industriels à procédés en continu ainsi quen direction multi-sites.

-Responsabilité des ventes pour une entreprise multinationale.

-Grandes connaissances dexécution de projets dinvestissements lourds.

-Fortes compétences de négociations avec les clients, fournisseurs, partenaires, employés, autorités et administrations.

-Expériences de créations d'entreprises.

-Grande mobilité et très motivé pour relever un nouveau défi dans une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Direction générale