Eric DANJOU

"20 ans d'expertises sur la gestion de plateformes logistiques"



- En responsabilité de 13 sites logistiques au sein de différentes entreprises de prestations de services sur 15 années avec la création de 5 sites, la reprise de personnel et logistique de 8 sites, la fermeture avec management des plans de sauvegarde de l'emploi de 7 sites.



- 5 années au coeur d'une logistique intégrée sur un projet d'informatisation de 5 entrepôts, le transfert de ces mêmes entrepôts sur une plateforme logistique unique, puis Directeur du site jusqu'à l'externalisation de celui-ci.



- Actuellement Directeur d'un établissement de 45 000m2 en propre et la gestion de 2 prestataires logistiques dans le secteur de la grande distribution.



- SECTEURS D'ACTIVITES : Textile, e-commerce, Blanc-Brun-Gris-Ameublement, Pneumatiques, matières dangereuses, Energies renouvelables, Food, Boissons, Biens de grande consommation...



- DOMAINE RH : Restructuration, réorganisation, L-1214-1, DP, CE, CHSCT.



- IT : REFLEX - SAP - MANHATTAN.



- QHSE : ISO 9001. ISO 14001,OEA.



- FINANCE : Création des budgets, reporting



- TRANSPORT : Gestion affrètement, messagerie et livraison a domicile.



- COMMERCE : Développement et Contract manager.



Mes compétences :

Management

Informatique

Logistique

Gestion de projet

Sécurité-Sureté

eCommerce

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

