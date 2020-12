Eric DE LAPRESLE

Une première partie de carrière très opérationnelle m'a conduit sur de nombreux théâtres d'opérations (Bosnie - Liban - Côte d'Ivoire - Tchad - RDCongo...) souvent dans des contextes de crises.

Après l'école de guerre en 2008, puis un Master 2 de communication, j'ai rejoint le service d'information et de relations publiques de l'armée de Terre où je viens de passer 3 ans.

Après 6 mois comme porte parole des Forces françaises en Afghanistan durant la période tendue d'avril à octobre 2011, j'ai rejoint depuis l'été 2012 le bureau Marketing et communication de recrutement de l'armée de Terre pour y conduire la stratégie de publicité de recrutement. A l'été 2016, j'ai rejoint Toronto au Canada pour y être officier de liaison de l'armée française et directeur de groupe à l'école de guerre.



Mes compétences :

Méthodologie d'analyse et de synthèse

Ressources humaines

Recrutement