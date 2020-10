Eric DE POULPIQUET

"La communication ou l’art de se taire/terrer quand on a rien à dire" ;)



- Audio & Visuel

- Réalisation & Production

- Communication & Commercial

- Innovation & Développement

- Franchise et passion

- Travail en équipe

- Pas de bla bla, action & résultats : ROI



& breton de Brest même !



Une double passion depuis toujours : l’AUDIOVISUEL et le DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

- 1992-1995 : Formation à l’Institut International de l'Image et du Son (spécialisation Réalisation-Production)

- 1996 : Découverte des RP versus média au sein de Canal +, Nulle part ailleurs

- 1997 : Organisation des reportages/interventions en plateau avec les directions de communication pour leur DG pour l’émission Econoclaste, produite par MK2

- 1998 : Création et développement commercial du 1er pôle RP 100% TV-Radios au sein de l’agence Harvard Public Relations

- 2001 : Création et développement commercial de Médiatisés, 1ère agence de RP 100% TV-Radios

- 2003 : Création du département TV-Radios(associé) et développement commercial d’Hopscotch

- 2010 : Création de Médiatiser.TV(agence de relations presse 100% audiovisuelles)



Mes compétences :

Relation presse

Relations publiques

Audiovisuel

Production

Commercial