Eric DELBRASSINNE (ALÉGORIX)

Manager et Développeur Senior chez Alégorix - Agence de Communication Digitale orientée web (https://alegorix.agency), je suis votre interlocuteur privilégié.

Depuis 2002, je travaille dans le monde des agences de communication et des agences web.

Avec plus de 20 ans d'expérience, je vous offre des conseils éclairés et des prestations sur mesure pour mettre en valeur vos produits et services.

Mon agence, Alégorix propose de multiples services en communication visuelle et digitale pour mettre en lumière vos activités et produits.

Quel que soit le support digital envisagé, Alégorix vous permet de développer ou de repenser votre image de marque pour quelle corresponde à vos valeurs et réponde à vos objectifs.

Alégorix conçoit votre logo et assure la déclinaison digitale de la charte graphique de votre entreprise, notamment par la création de votre site internet, applications web ou de votre boutique en ligne.

Alégorix crée également des designs pour lutilisation de votre image dans les médias sociaux.

Expert du CMS WordPress, Alégorix réalise le site internet qui vous permettra dassurer votre présence sur le web.

En fonction de vos besoins, Alégorix vous propose la solution qui vous convient, du site vitrine de quelques pages au site de vente en ligne plus complexe en passant par l'application web.