Eric DELESSE

Aujourd'hui consultant AMOA pouvant intervenir aussi bien dans l'analyse des besoins d'un projet que dans le pilotage du projet, ou encore le pilotage de la recette fonctionnelle et la gestion des tests d'un projet, ma carrière a précédemment été plus orientée technique et développement.



Mon expérience très diversifiée s'est largement construite de le domaine de la finance (Assurance Vie, Banque, gestion de fonds), mais également dans l'industrie, le service aux PME, les institutions, ou encore la grande distribution.



Cette diversification se retrouve également au niveau des taches effectuées gestion de projets et d'équipes, analyse métier, pilotage de recettes fonctionnelles, développements sur de multiples plateformes, langages, technologies.