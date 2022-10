Eric DELOIRE

Chef de la section "Contrôle interne et contrôle de gestion" chez institut de recherche biomédicale des Armées.



Chargé de manager la section pour répondre aux attentes de la Direction en matière de contrôle de gestion et contrôle interne.

En qualité de contrôleur de gestion, Je participe à la conception des outils de mesure de la performance, en lien avec le chef de département, afin dapporter au commandement, par la démarche de pilotage, les informations nécessaires à la prise de décision. Je mets en œuvre les outils de mesure et de contrôle de la performance. Je veille à leur amélioration constante. Je massure que les agents de la section procèdent aux recueils des informations et que ces dernières sont fiables. J'analyse les résultats et mets en évidence les écarts entre objectifs et résultats. Je participe aux travaux danalyse particuliers et les répartis au sein de sa section. J'assure cette mission sur lensemble du périmètre de compétences du département, y compris en matière budgétaire.

En qualité dagent responsable de la comptabilité analytique, je valorise financièrement l'activité de l'IRBA grâce à sa connaissance des coûts directs et indirects de l'activité de l'établissement. Homme de terrain, je suis l'interlocuteur privilégié pour l'élaboration des devis. Je développe une approche de performance économique pour tous les projets qui me sont confiés, en m'appuyant sur la comptabilité analytique de l'IRBA dont j'assure le déploiement. Je mets à jour annuellement la comptabilité analytique sur la base du montant des charges déclarées dans le compte de gestion de l'année N-1.