Eric DOK-KWADDA (ERIC DOK-KWADDA)

E suis un jeune gestionnaire de patrimoine

culturel confiant ayant une expérience avérée

en matière de conservation et gestion du

patrimoine, la bibliothéconomie, muséologie,

et dans le secteur de la chaîne de la culture.

d'accueil, et de guide. Mon expérience m'a

aidé à développer une expertise du processus

de valorisation et de la chaîne de médiation .

Je suis très motivé pour continuer à apprendre

et à améliorer mon savoir-faire.



les missions:

Médiation culturelle

Stratégie d'accueil des visiteurs

Compétences en utilisation de logiciel de

billetterie