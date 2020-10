éric DUBORT

Sérieux, dynamique et bon vivant j ai su évoluer et m adapter a des métiers et environnements différents. Actuellement agent commercial immobilier sous ma propre marque « dubimmo64 » (Grace au réseau des PORTECLES de limmobilier), je suis au coeur de projets humains et mon travail est devenu une passion pour laquelle je minvestis à fond. Au plaisir déchanger sur vos projets immobiliers vente ou achat.