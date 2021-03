Eric DUHARD

Contact : ericduhard@gmail.com.06 50 71 53 14



En reconversion professionnelle vers l'univers des vins et des spiritueux

Jury de dégustation Que Choisir depuis 1998, participation à des ouvrages sur le vin, animation de club d'oenologie, conseils et animations cavistes

Passionné par les vins, champagnes, spiritueux et les accords mets/vins je veux en faire mon métier pour les 10 ans à venir



Spécialisations :

- Vente conseil

- Évènements d'affaires VIP de 20 à 500 personnes

- Restauration collective d'entreprise

- Communication et Relations Extérieures

- Stratégie et plans marketing, études, segmentation, ciblage, positionnement



Expériences par ailleurs :

- 2011-2021 : Responsable évènementiel moyens généraux - UADF - Paris

- 2010-2011 : Secrétaire Général de XUL, holding industrielle - prises de participation tous secteurs.

- 2007-2009 : Directeur Marketing et Communication Joint Venture Ricoh/IBM (Solutions d'impression).

- 2003-2007 : Responsable marketing IBM Europe. Midmarket

- 1999-2003 : Marketing manager France IBM Global Services et Midmarket (50 à 5000 salariés).

- 1990-1998 :Ingénieur d'Affaires grands comptes sur Lille et Paris Clients Distribution , Service Public.