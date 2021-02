Eric ERIC DENEANNE (DENEANNE)

20 ans d'expérience dans le pilotage d'un Département Financier (trésorerie, contrôle de gestion, comptabilité, bilan, liasse fiscale, budgets, reporting, paie/RH, gestion de projet, relations avec les tiers...) acquise en PME-PMI dans un environnement multi-société et international.



Je propose mes services aux Dirigeants des TPE et PME afin de les accompagner dans le pilotage administratif et financier de leurs entreprises et ainsi leurs permettre de consacrer un maximum de temps au développement de leurs activités.