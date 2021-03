Eric GALLAY

Après plusieurs années passées dans le domaine bancaire et tout particulièrement celui du financement des Entreprises, une expérience dans le secteur industriel du papier, j'ai souhaité développer ma propre structure de transaction immobilière et d'ingénierie patrimoniale.



En 2017, c'est une équipe de 14 personnes qui seront au service de nos clients pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets d'habitation ou d'investissement.



Empathie, bienveillance et transparence sont nos valeurs et l'ADN de l'entreprise.



A bientôt pour une prochaine rencontre qui nul doute sera très riche d'informations.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Marketing opérationnel

Administration d'entreprises

Suivi commercial et administratif

Direction générale