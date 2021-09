Eric GIRARD

Je gère de façon complète toute lusine avec toutes les sections dont elle dispose.

Jy ai mis en place lamélioration continue, ce qui a permis daugmenter le CA de 6.3% (avant le covid).

Je suis le chef de projet sur la mise en place de lERP SILOG qui vient tout juste dêtre mis en fonction.



Dans ma carrière, jai géré différents types de production : la fabrication de ressorts de précision, la fabrication de pipeline, de limpression numérique.

Je suis manager depuis près de 25 ans, ce qui fait une expérience en animation de

personnel plutôt conséquente.

La gestion de la paix sociale et lélimination des irritants sociaux, font partie de mon

quotidien.

Jai des compétences dans les flux continue comme des extrudeuses, de très bonnes connaissances dans les usinages de métaux, ainsi que leurs résistances mécaniques.



J'ai géré plusieurs sites de production avec un effectif allant jusqu'à 70 personnes (H & F).



Avec différentes compétences:

Manager, diriger et animer des équipes pluridisciplinaires, recruter, former, évaluer et faire évoluer les collaborateurs, entretiens annuels, coordination des équipes, élaboration de fiches de poste, véritable fédérateur

Gestion de la production, qualité coût, délai, gestion des plannings, PDP

Organiser, planifier, gérer, Analyse des flux, des plans daction, des indicateurs de mesure, suivi et analyse des tableaux de bord, des objectifs, diagnostiquer et analyser, améliorer la performance et des seuils de rentabilité.

Pilotage des actions : animation des réunions, suivi et, résolution de problèmes, 5 pourquoi, arbre des causes.

Gestion QHSE

Mise en place des actions de progrès (amélioration continue, procédures)

Gestion de projets

Micro informatique (Windows, Pack Office, IOS)

Habilité à la gestion de crise MOD (Manager Of Duty)



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Gestion de projets

Recrutement

Audit

SMED

Kaizen

Formation management

iOS

Pack Office

Production Management

Microsoft Office