éric JOBLOT

Mes compétences :



Organiser les actions à entreprendre et arbitrer pour prioriser les interventions dans le respect des délais et des contraintes de coût.



Gestion des intervenants extérieurs de la conception du devis à la fin des travaux, permis de feu, plan de prévention et suivi de travaux.



Analyse et Fiabilisation des équipements en collaboration avec la direction, la production, le centre de recherche et les travaux neufs.



Rédaction des modes opératoires techniques sur matériels spécifiques.



Modification et adaptation de lignes de production, étude Sécurité.



Adaptions des modifications stratégiques de lignes en limitant les budgets, investir moins et obtenir mieux.