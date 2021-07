Eric KALMOGO

Sociologue et gestionnaire de projets de formation j’ai développé des compétences en Monitoring Evaluation Accountability and Learning (MEAL) de projets d’aide intervenant dans les domaines de la protection des droits humains (défense des droits de l’enfant, réduction des violences basées sur le genre) et l’accès à l’eau potable. Attaché aux stratégies d’intervention portant sur l’éducation, l’autonomisation économique, la participation citoyenne, l’écocitoyenneté, la communication pour le changement et le plaidoyer, je suis intéressé par des expériences de gestion de système d’informations dans des projets et programmes d'aide à l'enfance en Afrique.



Mes compétences :

Suivi Evaluation Redevabilité Apprentissage

Planification des projets