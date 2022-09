Eric KERROUX

"Passionné de la vie, du monde et de ses possibles"...



Autodidacte, j'ai une personnalité affirmé, une attitude constructive, un esprit de conquête.



Mes centres d'intérêts varient au gré des rencontres, des évènements et du cours de la vie. Seule, ma passion pour les engins mécaniques et leur pilotage, demeure inchangée au fil des années.



Curieux et observateur, j'aime connaître, comprendre et trouver rapidement des réponses aux questions que je me pose. Mes lectures ressemblent plus à des manuels qu'à des romans...



Je ne me prends pas au sérieux, vis pleinement mes choix et suis totalement impliqué dans ce que je fais.



Pour moi, le travail est moins une source de subsistance qu'une source d'aboutissement personnel.



Enfin, j'aime les challenges, résiste plutôt bien à la pression et reste toujours fidèle à un engagement pris.



Mes compétences :

Recrutement / Formation

Management opérationnel

Animation commerciale

Analyse de données

Animation de réseau

Intégration au territoire

Développement de réseau

Gestion commerciale