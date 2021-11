Eric KLEIN

Responsable technique / Superviseur technique.

Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement.

20 Années dexpériences dont 5 en tant quindépendant.



Actuellement en poste (CDI), je recherche un poste de superviseur technique / responsable de site dans les secteurs suivants:

Exploitation - Evénementiel - Public - Privé.

Actuellement basé sur Paris et lIle de france, je suis ouvert à d'autres régions et à l'international.

J'ai une grande conscience professionnel. J'aime les challenges et développer mon sens des relations humaines.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter:

Klein Eric - 06.62.02.27.74 - kerik@live.fr



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Autonomie

Aisance relationelle

Management

Négociation achats

Adaptation

Gestion de la relation client

Négociation contrats

Gestion de projet

Négociation commerciale

Gestion de maintenance

Suivi de chantiers

Contrôle qualité

Gestion des stocks

Suivi clientèle