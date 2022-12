Eric Lagaize

Ingénieur Conseil et Expert

35 années dexpérience en Exploitation et Systèmes de Sécurité Ferroviaire





Retraité de la SNCF et de l'EPSF, je suis auto-entrepreneur travaillant pour CERTIFER.

Jai la possibilité dintervenir sur la France entière dans les domaines de la sécurité notamment liée à lexploitation ferroviaire.

Mes 35 expériences ferroviaires à la SNCF et à lEPSF et mes 5 ans de formateur peuvent, jen suis persuadé, vous apporter un apport dans la qualité de votre sécurité ferroviaire.



Nationalité : Française



Langues : Français : Langue maternelle

Anglais : moyen

Allemand : Débutant





Synthèse:





POSITION : INGENIEUR CONSEIL ET EXPERT



DATE DE NAISSANCE : 03/12/1958

DIPLOME DE BASE : BTS



1ERE ANNEE DE PRATIQUE DU METIER : 1980



COMPETENCES : Management de la sécurité - Animation et Management déquipes - Management de projets Audit des systèmes de gestion de la sécurité et du domaine exploitation ferroviaire- Consultant en Sécurité Ferroviaire, Méthodes de Sécurité Communes ( MSC), création , évolution et formation sur le Système de Gestion de la Sécurité ( SGS) Communication



METHODES ET OUTILS : Logiciels de bureautique et outils de circulation SNCF (Galite, houat, portcros)



DOMAINES DE CONNAISSANCE: Exploitation - Circulation - Systèmes de gestion de la sécurité Documentation dexploitation - Règlementation sécurité ferroviaire française et européenne,









Expérience professionnelle :



Depuis 2015 : consultant en sécurité ferroviaire



De Mars 2013 à mars 2014 : Etablissement Public de sécurité ferroviaire - adjoint au directeur des Référentiels.



De octobre 2008 à mars 2013 : Etablissement Public de sécurité ferroviaire - chef de la division exploitation (Direction des contrôles).



De mai 2005 à octobre 2008 : SNCF région Picardie - responsable du pôle exploitation (infrastructure) à Amiens.



De mai 2003 à mai 2005 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - directeur de communication régional.



De juin 1999 à mai 2003 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - chef dUnité Opérationnelle exploitation SNCF à Lille.



Doctobre 1994 à juin 1999 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - secrétaire technique auprès du Directeur de région.



De mai 1994 à octobre19 94 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - responsable sécurité exploitation à Arras.



De septembre 1992 à juin 1994 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - chef de gare à Hénin-Beaumont.



De 1990 à 1992 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - formation cadre Transport sur toute la région SNCF Nord-Pas-de-Calais.



De 1989 à 1990 : SNCF Région Nord-Pas-de-Calais - chef de gare à Trith St Léger.



De 1984 à 1988 : formateur à lécole SNCF de Lens.



De 1980 à 1984 : stages avec tenues de postes en gare.



Septembre 1980 : entrée à la SNCF en qualité dattaché Technicien Supérieur





Formations :

Concours de cadre Exploitation SNCF

Formations continues en exploitation

Auditeur

Animation de groupe

Communication

Management déquipes