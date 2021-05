éric LASNE

Bonjour,



Toutes mes expériences professionnelles m'ont permis, d'acquérir une grande capacité d'adaptation et les qualités suivantes:



- Imprimerie: Monteur Incorporateur Copiste puis opérateur PAO



- Commerce: Prospecteur - vente de produits surgelés à domicile.



- Transport interurbain et rurale. J'aime le contact humain, le gout du service client, et les horaires décalées ne sont pas un inconvénient pour moi. De nature volontaire, je suis motivé pour toute nouvelle expérience professionnelle sur la région Nimoise.

Ma conduite est souple et préventive, l'amabilité, une bonne présentation, la gestion de conflit, le sens commercial et la ponctualité font partie de mes qualités.





Mes compétences :

Design graphique

Accueil des clients

Travail en équipe

Gestion des commandes

Prospection de clients

Management