Eric LEPLAT

- Réalise l'étude technique de projets d’habillage de façades en CCV (Composite Ciment Verre), à partir d’un cahier des charges (dossier MARCHE = CCTP, plans Architecte…).

- Participe en collaboration avec les Chefs de Projets à l’élaboration et le suivi des budgets études.

- Reste le principal interlocuteur dans l’analyse, la centralisation et l’organisation des données techniques en s’assurant de leur transmission interne et externe.

- Réalise les études de calepinage et les détails de synthèse avec les autres lots (Menuiseries, Bardages, Etanchéité, VRD, Charpentiers et Gros-Œuvre).

- Détermine les systèmes d’accrochage des panneaux et réalise en collaboration avec une équipe de dessinateurs les gammes de fabrication des panneaux et des ferrures.

- Assure le suivi, tout en accompagnant les sous-traitants dans le cadre de la réalisation d'études complètes, dans une optique de partenariat.



Mes compétences :

Bonne connaissance des suites Office Microsoft e

Aptitude à manager (sous-traitants, prestataires

Maîtrise d’Autocad (25 ans)

Bonne connaissance du bâtiment (synthèse)